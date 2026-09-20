Пішов із Мілана через Шевченка, сварився з тренерами Боруссії та Арсенала, зараз тягне Депортиво. Історія Обамеянга

"Чемпіон" розповідає про людину, яка у 37 років змагається з Кіліаном Мбаппе та Ламіном Ямалем за звання найкращого бомбардира Ла Ліги, хоча грає за новачка ліги.

Початок: футбольна родина, виховання за зв'язками у клубі мрії

Щоб зрозуміти, як давно П'єр-Емерік Обамеянг грає на високому рівні, достатньо одного факту: перший трансфер у його кар'єрі відбувся завдяки... Андрію Шевченку.

Габонець потрапив у футбол дивним шляхом. Його батько теж був футболістом, грав за безліч команд французької периферії – але для нашого героя важливіше, як П'єр Обамеянг влаштувався після того, як повісив бутси на цвях. Він став скаутом Мілана: найвеличнішого, найлегендарнішого клубу, в якому сяяли Роналду, Шевченко, Індзагі.

Представляючи Мальдеру, я розповідав про те, наскільки важливою для Мілана є спадкоємність. Якщо коротко, він є сином одного з трьох (!) Мальдер, які виступали за " россонері", і тривалий час тренував молодіжні команди клубу.

У П'єра Обамеянга було троє синів, і всі троє грали за молодіжні команди Мілана. П'єр-Емерік був наймолодшим із них. Він добре грав на юнацькому рівні, але конкуренція в першій команді була просто космічною.

Сезон 2007/08, останній у юніорській кар'єрі габонця, Мілан провів із Роналду, Індзагі, Джилардіно та Пато. Влітку Феномен вирішив завершити європейський етап кар'єри та перейшов до Корінтіанса, але на його місце прибув інший феномен. Яким би складним для Шеви не став етап кар'єри в Челсі, на Сан-Сіро його шанували як напівбога.

Звісно, українцеві дозволили повернутися, взявши його в річну оренду – і стало зрозуміло, що навіть мінімальних шансів юніор у новому сезоні не отримає. Навіть на флангах, де він зазвичай грав на початку – той Мілан був місцем, де навіть на лаві запасних сиділи зірки.

Обамеянг пішов у оренду – причому у рідну (він народився вже в Парижі) Францію. І в Ліллі, і в Монако, і в Сент-Етьєні П'єр-Емерік грав стабільно, але результативністю відзначався лише у своєму першому клубі Діжон, який виступав у Лізі 2. Не дивно, що Мілан зрештою вирішив розпрощатися з гравцем, тим більше що Сент-Етьєн так вдало погодився заплатити аж 1,8 млн євро.

Так, на той момент така сума мала вживатися після слова "аж", оскільки на момент викупу габонець не демонстрував очевидних ознак майстра. 5+3 за системою гол плюс пас за весь сезон у Франції, два голи в чемпіонаті за пів року в Сент-Етьєні – тоді здавалося дивним, чому в гравця так повірила команда, яка планувала боротися за єврокубки.

І тут залишається лише поаплодувати людині, чий талант визнаний зараз, але тоді був далеко в тіні визнання. Крістоф Гальтьє довго працював зі "стефануа", за 4–5 місця отримував позитивні оцінки, але не більше того. Після його відходу з'ясувалося, що тренер витискав із клубу максимум і навіть більше: Галтье зробив чемпіонами Лілль і ПСЖ, а Сент-Етьєн вже давно грає у другому дивізіоні.

І той факт, що тренер повірив в Обамеянга, став кроком до перших успіхів. У перший же сезон після підписання повноцінного контракту П'єр-Емерік набрав 18+10, а в другому – 21+11! Звісно, почав зростати й Сент-Етьєн: сьоме місце після торішнього десятого, потім п'яте.

Стало ясно, що такий гравець має виступати в топ-клубах – і, починаючи з 2013 року, розпочався великий вояж Обамеянга по великій Європі.

У променях слави: Клопп забороняв взуття, Артета завдяки йому виграв перший трофей, у Марселі поливав працівника з вогнегасника

11 сезонів поспіль, з моменту підписання контракту з Сент-Етьєном, Обамеянг забивав двозначну кількість голів за сезон. Сама ця планка дещо принижує габонця: йому вдавалися такі виступи, як 39 і 40 голів у двох послідовних сезонах за Боруссію або 60 голів протягом двох років в Арсеналі.

Обамеянг провів кар'єру повноцінної суперзірки – тієї, яку запрошували до Боруссії, щоб замінити Левандовського, яка ставала найкращим бомбардиром Бундесліги та АПЛ і яка принесла Артеті перший трофей у його історії. Невідомо, чи дозволили б Мікелю створити такого монстра, якби ще у 2020-му габонець не забив дубль у ворота Челсі у фіналі Кубку Англії!

Сам дебют Обамеянга у топ-командах виявився блискучим: у матчі проти Аугсбурга П'єр-Емерік оформив хеттрик, причому гол був забитий вже після його першого дотику до м'яча...

Ще на початку дортмундського етапу кар'єри Обамеянг потрапив у заголовки навіть нефутбольних ЗМІ. На передсезонній підготовці П'єр-Емерік перевершив показники... Усейна Болта. Так-так, цар і бог спринту долав 30 метрів повільніше, ніж габонець на тестах!

Якщо вмикати режим зануди, то доводиться визнати, що саме старт на стометрівці регулярно був проблемою для Болта (або він перестраховувався, щоб не отримати дискваліфікацію за фальстарт), а на ста метрах, звичайно, Обамеянг значно поступався йому.

Але навіть такого порівняння з ямайцем не заслуговував ніхто, крім П'єра-Емеріка. Хороші гени дозволили йому мати абсолютно унікальну швидкість і легко відриватися від захисників.

Але Обамеянгу було складно знайти спільну мову з тренерами та партнерами. Конфлікти, конфлікти, конфлікти. Вони були дуже різними, але габонець дуже часто не міг досягти гармонії з колективом.

Наприклад, у Німеччині Клопп заборонив йому… це:

Мама Обамеянга керувала бутиком, і П'єр-Емерік з дитинства любив усе яскраве та блискуче. Як наслідок, ще в Сент-Етьєні він виходив на розминку в бутсах, прикрашених кристалами Сваровські.

Звісно, тренер, який ще недавно вивозив Майнц у гори заради тімбілдингу, змушуючи гравців повністю облаштовувати побут самостійно, не був у захваті від такої ініціативи.

👀 Pierre-Emerick Aubameyang's new boots. https://t.co/4AUV30rYDx — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) May 18, 2022

Що характерно, після Клоппа П'єр-Емерік продовжив експерименти зі взуттям

Але Клопп – майстер налагоджувати контакт з кожним гравцем; за його часів навіть така причіпка до зовнішнього вигляду подавалася як турбота (за словами Юргена, він боявся, що в такому взутті, вкритому дорогоцінними металами, гравець отримає травму).

Суворий Тухель зазначав, що Обамеянг грав просто блискуче (саме ті сезони, в яких габонець забив 39 та 41 голів, він провів під його керівництвом), але також говорив, що той постійно спізнювався та перевищував швидкість за кермом. За кермом, звісно, найрозкішніших автомобілів: одних лише Lamborgini та Ferrari в автопарку Обамеянга було по три!

А ось далі почалися серйозні проблеми. У сезоні, коли Боруссію тренували спочатку Петер Бош, а потім Петер Штегер, насамперед жахливо грала вся команда. Тоді до неї було прикуто підвищену увагу з України через перехід Ярмоленка – і ви, мабуть, пам'ятаєте, як та команда впала в таку кризу, що навіть до ЛЧ потрапила з величезними труднощами.

Бош зробив ставку на авантюрний та наївний футбол, Штегер, навпаки, замучив Боруссію дуже закритим – і Обамеянг, судячи з усього, втратив мотивацію.

У Бундеслізі габонець відзначився не тільки голами, а й їхнім святкуванням

Обамеянг пропустив тренування команди після одного з матчів і був за це відсторонений від чергового поєдинку. Важливо: щодо його ігрового класу сумнівів не було, навіть у дуже складному для команди сезоні він забив 21 гол у 24 матчах. І саме тому розставання відбулося швидко та приємно для всіх: за 63,75 млн євро гравця купив Арсенал.

В Арсеналі Обамеянг, повторюся, допоміг Артеті в перші ж пів року роботи головним тренером виграти Кубок, провів кілька чудових років... Але все закінчилося точно так само: скандал, відсторонення, терміновий відхід у січні. Приводом став пропуск тренування, до цього він запізнився на дербі з Тоттенгемом.

Нехай наступними клубами нашого героя стали Барселона та Челсі (обидва – у період глибокої кризи), десь саме тоді за П'єром-Емеріком закріпилася репутація складного гравця. Голи, звичайно, він забиває, але також створює проблеми – і Арсенал точно став сильнішим після його відходу.

Якщо додати до цього гіпотезу, що зі втратою швидкості габонець стане непотрібним, та інцидент у Марселі, коли Обамеянг став ініціатором вечірки в момент, коли команду зачинили на базі, при цьому обливши працівника клубу з вогнегасника, то, загалом, зрозуміло, що великим командам він став нецікавий.

Тут і зараз: клуб, який прославили легіонери, ремейк "нестримних"

Літо 2026 року подарувало радість усім шанувальникам футбольної історії: у Ла Лізі стало на одного учасника з історією чемпіонства більше. У вищу лігу повернувся Депортиво – клуб, сама назва якого була символом класного футболу протягом 1990-х та початку 2000-х.

Імена Бебето, Мауро Сілви, Трістана, Валерона, Джалміньї, Сонго`о та інших легенд Ла-Коруньї назавжди увійшли в історію Ла Ліги. Депортиво виграв чемпіонат у 2000-му – і здобув би титул ще й шість років тому, якби в останньому турі Мірослав Джукич забив пенальті.

Валерон, мабуть, був головною легендою (навіть у моєму підрозділі служить фанат того Депортиво, який взяв позивний на його честь!), але решта були іноземцями. Депортиво проводив довгострокову селекцію: той самий бразилець Сілва відіграв за клуб 13 сезонів, саме як гравець СуперДепора став чемпіоном світу.

Усе це, втім, події давно минулих днів. Уже кілька десятиліть Депортиво – одна з найгірших команд Іспанії. Відхід від справ, а потім і смерть легендарного президента Аугусто Лендоіро, низка селекційних та управлінських помилок призвели до того, що клуб опинився у третьому дивізіоні Іспанії.

В останні роки на місцевому рівні проблеми вдалося вирішити, і клуб піднявся до еліти, але напередодні нового сезону його вважали одним із найяскравіших аутсайдерів.

Саме необхідність викручуватися, щоб вижити, спонукала галісійців провести дуже цікаву трансферну кампанію. По-перше, вона знову була надзвичайно далекосяжною. Адама Траоре, звичайно, грав за збірну Іспанії, але він етнічний малієць. Хосе Хіменес – уругваєць, а Обамеянг, як ви вже знаєте, з Габону. А ще важливіше, що це була ставка на винятковий, фантастичний досвід.

До 30 років Траоре зіграв уже майже пів тисячі матчів на найрізноманітніших рівнях. Була й Барселона, і муки в Чемпіоншипі, а з Вулвергемптоном разом пройшли шлях від болота до пізніх стадій єврокубків. Хіменес, навпаки, дуже постійний – і накопичив аж 384 матчі за Атлетико, вигравши два чемпіонати.

Про Обамеянга все сказано вище: він ще до Ла-Коруньї пройшов через усі країни "великої п'ятірки".

Результатом стали 5 голів і дві гольові передачі в перших п'яти турах. П'єр-Емерік забив кожному з суперників і допоміг асистами створити сенсацію: на виїзді обіграти Вільярреал. Останнім часом тренер ставить у пару з ним старанного форварда Нсонго, який виконує за нього чорнову роботу – а Обамеянг може чекати моменту, щоб відкритися й реалізувати свій шанс.

Егоцентризм Обамеянга в такій ситуації став грати на користь команди. Окрім лідерства на полі, він проявив лідерські якості й у роздягальні: для багатьох гравців він був кумиром ще в дитинстві. На презентації П'єр-Емерік не став скромничати, прямо сказав, що клубу потрібен досвідчений лідер – і поки що справляється з цією роллю.

Замість післямови

37 років – вік, у якому футболісту вже час замислитися над тим, чим займатися після завершення кар'єри. Обамеянг уже відповів на це запитання:

"Чим би я хотів займатися після завершення кар'єри? Зйомки в комедіях могли б бути чимось для мене. Ви можете уявити мене в серйозних фільмах?".

Мені здається, у цій відповіді весь П'єр-Емерік. Він, насамперед, у відвертості. Скільки тисяч футболістів на його місці стали б ухилятися, ховатися за туманними формулюваннями, розповідати, що "хочеш розсмішити бога – розкажи про свої плани"? Але також ця відповідь символізує виняткову яскравість Обамеянга.

Він яскравий, як зелено-жовто-синій прапор своєї країни. Привертати до себе додаткову увагу – не проблема, а задоволення для нього. Він може відсвяткувати один із голів за Боруссію в масці Бетмена – а потім у відповідному образі з'явитися в промо-ролику Депортиво.

𝘛𝘩𝘦 𝘋𝘢𝘳𝘬 𝘒𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘳𝘪𝘴𝘦𝘴 🦇 https://t.co/eRMmXyDuO6 — RC Deportivo (@RCDeportivo) July 17, 2026

Він може собі дозволити мати власний бренд одягу, регулярно блищати на різних церемоніях нагородження – і дозволити собі посміятися над образами іншого модника, Ектора Бельєріна:

П'єр-Емерік насолоджується образом зірки. Іноді це приносить йому проблеми: у Боруссії він зіткнувся з нерозумінням партнерів, коли взяв на збори батька та обох братів. При цьому безпосередньо організму Обамеянга це не шкодить: партнери окремо відзначали, що він не вживає алкоголь. Зараз у це легко повірити: інакше габонець не був би в такій феноменальній формі у 37 років.

Ні, Обамеянг не з тих, хто грає у футбол, щоб заробити гроші на те, що їх справді цікавить. Він не хуліган, не п'яниця і, до речі, у найважливіших речах поводиться розсудливіше за багатьох. Як людина, що народилася у Франції, П'єр-Емерік міг грати за "ле бльо", але обрав рідний Габон – звісно, без будь-яких медальних перспектив.

Йому просто подобається купатися в променях слави.

"Мене часто запитують, чи не дратує мене те, що доводиться так багато фотографуватися та давати купу автографів. Звісно, ні. Адже я завжди мріяв про це, тому не збираюся скаржитися".

До речі, схильність Обамеянга до зміни команд, як мені здається, також пов'язана з його іміджем. Такому любителю привертати увагу більше підходить нескінченна мандрівка з візитами до Барселони, Марселя, Лондона, ніж нудна робота на благо одного міста. Тим більше, якщо рідний клуб у нього самого не повірив.

From Batman to Black Panther. Pierre-Emerick Aubameyang loves to save the day. https://t.co/HsAOeC0b0H — ESPN FC (@ESPNFC) March 14, 2019

Характер гравця часто буквально протилежний тому, що можна побачити в його грі на полі, але у випадку з Обамеянгом душа дійсно стала відображенням тіла. Неймовірні спринтерські здібності дозволили габонцю виділятися з юних років – і йому сподобалося привертати до себе увагу, здійснювати нестандартні дії.

Зокрема, замість Близького Сходу чи МЛС погодитися на пропозицію з дуже футбольного, але провінційного міста, яке давно не бачило великої гри, щоб стати його зіркою.