Аль-Кадісія може підписати Обамеянга
Габонський форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Французи готові відпустити габонця, в якого є чинний контракт до 2026 року. Обамеянг підпише угоду до 2026 року та стане одноклубником Начо Фернандеса, який нещодавно підписав контракт з саудитами.
Зараз Марсель веде переговори з Аль-Кадісією щодо умов переходу.
У попередньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 асистів. Також габонець був визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи після 10 забитих м'ячів у турнірі.