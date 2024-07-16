Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Кадісія може підписати Обамеянга

Станіслав Лисак — 16 липня, 00:00
Аль-Кадісія може підписати Обамеянга

Габонський форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французи готові відпустити габонця, в якого є чинний контракт до 2026 року. Обамеянг підпише угоду до 2026 року та стане одноклубником Начо Фернандеса, який нещодавно підписав контракт з саудитами.

Зараз Марсель веде переговори з Аль-Кадісією щодо умов переходу.

У попередньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 асистів. Також габонець був визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи після 10 забитих м'ячів у турнірі.

Марсель П'єр-Емерік Обамеянг Аль-Кадісія

Марсель

Бити дружину — це жахливо: мер Марселя попросить президента клубу відмовитися від трансферу Грінвуда
Марсель оголосив про призначення Де Дзербі
Екстренер Шахтаря прилетів у Францію для підписання контракту з Марселем
Евертон Миколенка підписав нападника Марселя — Романо
Марсель підтвердив досягнення принципової домовленості з Де Дзербі

Останні новини