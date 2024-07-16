Аль-Кадісія може підписати Обамеянга

Габонський форвард Марселя П'єр-Емерік Обамеянг може продовжити кар'єру в клубі Саудівської Аравії Аль-Кадісія.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французи готові відпустити габонця, в якого є чинний контракт до 2026 року. Обамеянг підпише угоду до 2026 року та стане одноклубником Начо Фернандеса, який нещодавно підписав контракт з саудитами.

Зараз Марсель веде переговори з Аль-Кадісією щодо умов переходу.

🚨🇸🇦 Olympique Marseille are prepared to let Pierre Emerick Aubameyang leave the club to join Al Qadsiah.



Auba will sign contract valid until June 2026 as new Nacho teammate.



↪️ OM are in negotiations over fee and payment terms with Al Qadsiah then… here we go. pic.twitter.com/ZwtpYlSkQK — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2024

У попередньому сезоні П'єр-Емерік Обамеянг провів 51 матч, забив 30 голів та віддав 11 асистів. Також габонець був визнаний найкращим гравцем сезону в Лізі Європи після 10 забитих м'ячів у турнірі.