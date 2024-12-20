Ребров визначив ключову проблему у зіркового гравця збірної України

Наставник збірної України Сергій Ребров поділився думками щодо нападника італійської Роми Артема Довбика.

Слова головного тренера передає сайт Tribuna.com.

"По-перше, взагалі не пам'ятаю, щоб Артем приїхав у збірну, і в нього щось не боліло, не було якогось пошкодження. Він завжди лікується. Навіть коли в нього було дуже серйозне пошкодження, він приїхав у табір збірної, показав пошкодження й лікувався, хотів зіграти другу зустріч. Але те ж саме у нього в Ромі. Він завжди грає не на своєму максимумі", – заявив Ребров.

Сергій Станіславович згадав період Довбика у Жироні та зазначив, що тоді команда використовувала найкращі якості форварда.

"По-друге, протягом його найкращого сезону в Жироні команда гарно його використовувала. В команді були вінгери, які багато працювали на Артема. Багато було передач у штрафний майданчик, він багато завершував. І зараз, наскільки бачив його перші матчі в "Ромі", вони взагалі грають по-іншому", – поділився думками головний тренер.

Ребров висловив підтримку нападнику та побажав гравцеві якомога швидше повернути свою найкращу форму.

"Він приїжджає в табір національної збірної, він хоче грати, виходить, але сподіваюся… Я розмовляв з ним – зараз дуже важливо, щоб він повернув форму, щоб виходив на поле й нічого не відчував", – підсумував спеціаліст.

Сергій Ребров також прокоментував позитивний тест іншого ключового гравця збірної України – Михайла Мудрика та наголосив, що вони будуть боротись за футболіста та сподіваються на його швидке повернення до гри.