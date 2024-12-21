Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024-го за версією The Guardian
Артем Довбик
A.S. Roma
Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.
Про включення нападника до списку найкращих у 2024-му повідомив сайт.
"Новий гравець у цьому списку, що не дивно, з огляду на те, що українець розпочав сезон 2023-24 у Жироні за 7 мільйонів та завершив кампанію, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах і забезпечивши клубу успішну кваліфікацію у Лігу чемпіонів", – йдеться у дописі джерела.
Сайт також згадав період Довбика у Ромі та з деяким розпачем оцінив ці півроку українця в Італії.
"Довбик перейшов до Роми в серпні та впевнено розпочав сезон у неспокійний час, коли "джаллороссі" вже змінили третього тренера в цьому сезоні – Клаудіо Раньєрі. Від нападника зростом 198 см. очікують більшого, якщо він хоче зберегти своє місце в топ-50 наступного року", – написало джерело.
Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 21 матч у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав один асист.
Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.