Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024-го за версією The Guardian

Нападник італійської Роми та збірної України Артем Довбик потрапив до списку найкращих футболістів 2024 року за версією The Guardian.

Про включення нападника до списку найкращих у 2024-му повідомив сайт.

"Новий гравець у цьому списку, що не дивно, з огляду на те, що українець розпочав сезон 2023-24 у Жироні за 7 мільйонів та завершив кампанію, ставши найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши 24 голи у 36 матчах і забезпечивши клубу успішну кваліфікацію у Лігу чемпіонів", – йдеться у дописі джерела.

Сайт також згадав період Довбика у Ромі та з деяким розпачем оцінив ці півроку українця в Італії.

"Довбик перейшов до Роми в серпні та впевнено розпочав сезон у неспокійний час, коли "джаллороссі" вже змінили третього тренера в цьому сезоні – Клаудіо Раньєрі. Від нападника зростом 198 см. очікують більшого, якщо він хоче зберегти своє місце в топ-50 наступного року", – написало джерело.

Нагадаємо, цього сезону Артем Довбик зіграв за Рому 21 матч у всіх турнірах, забив 8 голів та віддав один асист.

Напередодні, тренер збірної України Сергій Ребров визначив ключову проблему форварда, але відмітив, що Артем зараз знаходиться не в оптимальній фізичній формі.