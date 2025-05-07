Стала відома сума відступних новачка Динамо

Стала відома клаусула, яку Динамо Київ встановило для свого новачка Анхеля Торреса.

Про це повідомив журналіст Маттео Моретто.

Так, охочі придбати колумбійського вінгера мають сплатити столичному колективу 15 мільйонів євро.

El joven extremo colombiano Ángel Torres es nuevo jugador del Dinamo de Kiev.



Llegó como agente libre y firmó un contrato de tres años con una cláusula de rescisión de 15 millones de euros. pic.twitter.com/lnMAUPtlAT — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2025

Нагадаємо, сьогодні "біло-сині" оголосили про підписання Торреса на правах вільного агента. Строк дії контракту – три роки.

Хавбек є вихованцем Реал Академіки, у 2018 році перебрався до Порту, проте виступав лише за другу команду іменитого португальського клубу. У 2021 році колумбієць покинув Порту, після чого виступав за португальську Альверку та мальтійський Бальцан.

Раніше колумбієць порівняв рівень чемпіонатів України та Португалії.