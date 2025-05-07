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Новачок Динамо порівняв УПЛ із чемпіонатом Португалії

Микола Дендак — 7 травня 2025, 13:01
Новачок Динамо порівняв УПЛ із чемпіонатом Португалії
Анхель Торрес
ФК Динамо Київ

Колумбійський вінгер київського Динамо Анхель Торрес порівняв Українську Прем'єр-лігу з чемпіонатами, в яких він виступав. Футболіст вважає, що український футбол у плані дисципліни та організації ближче до португальського.

Слова гравця передає пресслужба клубу.

"Якщо порівнювати УПЛ з тими чемпіонатами, де я пограв найбільше – Мальти, Австралії, то тут в Україні більш високий рівень в плані організації, дисципліни. Український футбол у цьому плані ближче до португальського.
Я дивився багато матчів по телевізору, але поки не був присутній на жодному матчі. Але я вже маю враження про рівень українського футболу. Мені він подобається значно більше, ніж у чемпіонатах, де я виступав раніше", – сказав Торрес.

Нагадаємо, нещодавно Динамо оголосило про підписання Торреса. Він перейшов на правах вільного агента. Попереднім клубом у кар’єрі 25-річного вінгера був австралійський Сентрал Кост Марінерс, кольори якого колумбієць захищав у 2023 – 2024 роках.

З 1 липня 2024 року Торрес знаходився у статусі вільного агента. Останнім часом гравець знаходився на перегляді в Динамо, що дозволило киянам оцінити його поточний стан.

Торрес є вихованцем Реал Академіки, у 2018 році перебрався до Порту, проте виступав лише за другу команду іменитого португальського клубу. У 2021 році колумбієць покинув Порту, після чого виступав за португальську Альверку та мальтійський Бальцан.

Динамо намагалося підписати футболіста ще влітку 2024 року, проте тоді проти нього було порушено кримінальну справу у звинуваченні в зґвалтуванні. Нещодавно футболіста виправдали. Transfermarkt оцінює вартість вінгера у 300 тисяч євро.

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