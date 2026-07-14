Оярсабаль повторив бомбардирський рекорд Іспанії на ЧС та став найкращим бомбардиром збірної за сезон

Центральний нападник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль повторив рекорд серед іспанських бомбардирів за забитими голами на одному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє Squawka.

Це досягнення йому підкорилося у матчі проти Франції в півфіналі цьогорічного мундіалю. На 22-й хвилині нападник реалізував пенальті, який рефері призначив за фол Луки Діня проти Ламіна Ямала у штрафному майданчику "Ле Бле".

Завдяки влучному 11-метровому Оярсабаль відкрив рахунок у цій зустрічі та відзначився п'ятим забитим м'ячем на світовій першості-2026.

За цим показником Мікель доєднався до списку найкращих бомбардирів "Фурії Рохи" в межах одного чемпіонату світу. У нього входять Еміліо Бутрагеньйо, який першим досяг цього рекорду в 1986 році, та Давід Вілья, який увійшов до цієї когорти після ЧС-2010.

Крім того, цей забитий м'яч став для Оярсабаля вже 14-м у поточному сезоні за національну команду. Це абсолютний рекорд в історії "Фурії Рохи" за одну кампанію.

Нагадаємо, що до цього Оярсабаль став другим гравцем із 1966 року, який відзначився трьома результативними діями у матчі чемпіонату світу за перші 25 хвилин.

Загалом він провів у футболці збірної вже 60 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 12 асистів. У складі "Фурії Рохи" став чемпіоном Європи у 2024 році.

Додамо, що "Чемпіон" проводить онлайн-трансляцію поєдинку між Францією та Іспанією, ознайомитися з якою ви можете за посиланням.