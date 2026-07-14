Мбаппе та Ямал вийдуть з перших хвилин: Іспанія та Франція назвали стартові склади на півфінал ЧС-2026

Визначилися стартові склади збірних Франції та Іспанії на матч 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

Поєдинок відбудеться на арені "AT&T Стедіум" в американському Арлінгтоні. Стартовий свисток головного арбітра зустрічі Івана Бартона пролунає о 22:00 за київським часом.

Франція: Меньян, Дінь, Упамекано, Саліба, Кунде, Рабйо, Чуамені, Баркола, Олісе, Дембеле, Мбаппе.

Іспанія: Сімон, Кукурелья, Ляпорт, Кубарсі, Порро, Руїс, Родрі, Баена, Ольмо, Ямал, Оярсабаль.

Переможець цього протистояння вийде до фіналу мундіалю, де зустрінеться із тріумфатором іншої півфінальної пари Англія – Аргентина, який визначиться 15 липня о 22:00.

Нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу "Ле Бле" виявилися сильнішими за Марокко (2:0), тоді як "Фурія Роха" здолала команду Бельгії з рахунком 2:1.