Франція – Іспанія: відео голів півфіналу чемпіонату світу 2026

У вівторок, 14 липня, відбувається перший поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Франції та Іспанії.

Вже на старті гри Ламін Ямал вдало підставився під фол та заробив пенальті на користь Іспанії. А Мікель Оярсабаль холоднокровно реалізував 11-метровий.

🚨🚨 OYARZABAL OPENS THE SCORING FOR SPAIN!



France 0-1 Spain.https://t.co/mvZb1vtbuDpic.twitter.com/CNvEylVrih — Tekkers Foot (@tekkersfoot) July 14, 2026

Зауважимо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Іспанія.

Нагадаємо, в 1/4 фіналу "Ле Бльо" пройшли Марокко (2:0). "Фурія Роха" здолала Бельгію (2:1). Переможець протистояння здобуде путівку до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Англія – Аргентина.

На думку ліцензованого букмекера betking, до стартового свистка фаворитом матчу були підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінювалася коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,20. Виграш "Фурії Рохи" – 3,33.

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