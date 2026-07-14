Франція – Іспанія: відео голів півфіналу чемпіонату світу 2026
У вівторок, 14 липня, відбувається перший поєдинок 1/2 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Франції та Іспанії.
Вже на старті гри Ламін Ямал вдало підставився під фол та заробив пенальті на користь Іспанії. А Мікель Оярсабаль холоднокровно реалізував 11-метровий.
Зауважимо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Іспанія.
Нагадаємо, в 1/4 фіналу "Ле Бльо" пройшли Марокко (2:0). "Фурія Роха" здолала Бельгію (2:1). Переможець протистояння здобуде путівку до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Англія – Аргентина.
На думку ліцензованого букмекера betking, до стартового свистка фаворитом матчу були підопічні Дідьє Дешама, перемога яких оцінювалася коефіцієнтом 2,33. Нічия – 3,20. Виграш "Фурії Рохи" – 3,33.
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