Кудрівка обіграла Оболонь у контрольному матчі

Оболонь та Кудрівка завершили підготовку до нового сезону, провівши очний спаринг.

Матч, який пройшов на базі Оболоні у Бучі, завершився поразкою "пивоварів" з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол Кудрівка забила з пенальті на 82-й хвилині протистояння, коли відзначився Овусу.

Контрольний матч з футболу

Оболонь – Кудрівка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 82 Овусу (пен)

Нагадаємо, у 1-му турі УПЛ Оболонь стартує матчем проти Епіцентра, а Кудрівка протистоятиме Шахтарю.

Напередодні колишній захисник Оболоні Дмитро Семенов став гравцем Кудрівки.