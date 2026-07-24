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Кудрівка обіграла Оболонь у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 24 липня 2026, 16:50
Кудрівка обіграла Оболонь у контрольному матчі
ФК Оболонь

Оболонь та Кудрівка завершили підготовку до нового сезону, провівши очний спаринг.

Матч, який пройшов на базі Оболоні у Бучі, завершився поразкою "пивоварів" з рахунком 0:1.

Єдиний і переможний гол Кудрівка забила з пенальті на 82-й хвилині протистояння, коли відзначився Овусу.

Контрольний матч з футболу

Оболонь – Кудрівка 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 82 Овусу (пен)

Нагадаємо, у 1-му турі УПЛ Оболонь стартує матчем проти Епіцентра, а Кудрівка протистоятиме Шахтарю.

Напередодні колишній захисник Оболоні Дмитро Семенов став гравцем Кудрівки.

Оболонь Кудрівка

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