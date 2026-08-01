Оболонь підписала 21-річного центрбека з третьої ліги Польщі, який є вихованцем Шахтаря

Оболонь оголосила про трансфер центрального захисника Владислава Скригуна з польського клубу Карконоше Єленя-Гура.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни чи фінансові складові контракту в офіційній заяві не розкриваються.

Зауважимо, що Скригун є вихованцем Зміни-Оболонь та донецького Шахтаря. За першу команду "гірників" оборонець не провів жодного матчу, після чого перейшов до німецької команди Кобленц.

Загалом протягом своєї кар'єри 21-річний гравець виступав у чеській Карвіні Б, дублі РФШ та Карконоше Єленя-Гура.

Додамо, що Карконоше Єленя-Гура – це команда, яка виступає в третьому дивізіоні Польщі. Скригун приєднався до цього клубу влітку минулого року, й за цей сезон відіграв 11 поєдинків, у яких відзначився 1 асистом.

Наголосимо, що це вже восьмий трансфер "пивоварів" цього літа. Раніше столичний клуб підписав колишнього півзахисника Кудрівки Євгена Морозка.