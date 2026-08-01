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Оболонь підписала 21-річного центрбека з третьої ліги Польщі, який є вихованцем Шахтаря

Микола Літвінов — 1 серпня 2026, 23:36
Оболонь підписала 21-річного центрбека з третьої ліги Польщі, який є вихованцем Шахтаря
Владислав Скригун
ФК Оболонь

Оболонь оголосила про трансфер центрального захисника Владислава Скригуна з польського клубу Карконоше Єленя-Гура.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни чи фінансові складові контракту в офіційній заяві не розкриваються.

Зауважимо, що Скригун є вихованцем Зміни-Оболонь та донецького Шахтаря. За першу команду "гірників" оборонець не провів жодного матчу, після чого перейшов до німецької команди Кобленц.

Загалом протягом своєї кар'єри 21-річний гравець виступав у чеській Карвіні Б, дублі РФШ та Карконоше Єленя-Гура.

Додамо, що Карконоше Єленя-Гура – це команда, яка виступає в третьому дивізіоні Польщі. Скригун приєднався до цього клубу влітку минулого року, й за цей сезон відіграв 11 поєдинків, у яких відзначився 1 асистом.

Наголосимо, що це вже восьмий трансфер "пивоварів" цього літа. Раніше столичний клуб підписав колишнього півзахисника Кудрівки Євгена Морозка.

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