Манчестер Сіті не зможе розраховувати на Едерсона в матчі проти Евертона Миколенка

Голкіпер Манчестер Сіті Едерсон не зможе взяти участь у матчі проти Евертона Віталія Миколенка в межах АПЛ.

Про це повідомляє The Athletic.

31-річний бразилець не зміг дограти зустріч з Крістал Пелес (5:2) у 32 турі Прем'єр-ліги. На 71-й хвилині через проблему з пахом його замінив Штефан Ортега.

Під час пресконференції головний тренер містян Жузеп Гвардіола підтвердив травму Едерсона, через яку він не зіграє в наступному поєдинку. При цьому наставник не знає, скільки часу пропустить його підопічний.

Варто зазначити, що цього сезону Едерсон пропустив загалом 8 матчів через три різні травми.

У нинішньому сезоні Едерсон взяв участь у 33 іграх,у яких пропустив 47 голів та 9 разів відстояв на "нуль".

Поєдинок 33 туру АПЛ між Евертоном та Манчестер Сіті відбудеться сьогодні, 19 квітня. Гра розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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