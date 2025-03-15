Нападник Наполі, який цей сезон на правах оренди виступає за Галатасарай, Віктор Осімхен зацікавлений у переході в Ювентус.

Про це повідомляє журналістка La Gazzetta dello Sport Фабіана Делла.

Ювентус вже отримав попередню згоду від 26-річного нігерійця. Форвард зацікавлений у переїзді в Турин.

Зазначимо, що Наполі влітку хоче продати гравця. У зв'язку з цим за нападником вже вишикувалася черга з європейським топклубів. Зокрема в трансфері зацікавлений Манчестер Юнайтед, ПСЖ та клуби з Саудівської Аравії.

Сума викупу нігерійця, який зі скандалом пішов з Наполі влітку, складає 75 мільйонів євро для не італійських клубів. У таку ж суму гравця оцінює портал Transfermarkt.

Осімхен у поточному сезоні на правах оренди грає за турецький Галатасарай, за який забив вже 23 голи та відав 5 асистів у 29 матчах.