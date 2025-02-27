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Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Наполі 40 млн та свого нападника за Осімхена

Олексій Мурзак — 27 лютого 2025, 20:55
Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Наполі 40 млн та свого нападника за Осімхена
Віктор Осімхен
Getty Images

Манчестер Юнайтед влітку спробує придбати у Наполі форварда Віктора Осімхена.

Про це повідомляє Сalciomercato

За інформацією джерела, англійці готові запропонувати за нігерійського футболіста 40 мільйонів євро та свого нападника Расмуса Гойлунда.

Зазначається, що Наполі цікавився Расмусом до його переходу в АПЛ, але після того в команді змінилися головний тренер та спортивний директор.

Осімхен у поточному сезоні на правах оренди грає за Галатасарай, за який забив вже 20 голів та відав 5 асистів в 26 матчах.

Гойлунд перейшов в Юнайтед з Аталанти влітку 2023 року за 70+10 мільйонів євро. З того часу забив 23 голи та зробив 3 асисти в 77 іграх.

Раніше повідомлялося, що Осімхеном також цікавиться Челсі.

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