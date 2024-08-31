Наполі виключив Осімхена із заявки на сезон Серії А
Віктор Осімхен
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Наполі не розраховує на нігерійського форварда Віктора Осімхена.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
25-річного нападника виключили із заявки на сезон чемпіонату Італії. Також клуб не бачить у своєму проєкту Маріо Руї.
Обоє гравців хотіли б залишити Наполі, але виключно на своїх умовах.
Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.