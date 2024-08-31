Наполі виключив Осімхена із заявки на сезон Серії А

Наполі не розраховує на нігерійського форварда Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річного нападника виключили із заявки на сезон чемпіонату Італії. Також клуб не бачить у своєму проєкту Маріо Руї.

Обоє гравців хотіли б залишити Наполі, але виключно на своїх умовах.

Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

🚨⛔️ Napoli have officially excluded Victor Osimhen from their Serie A squad list for the season!



Osimhen and Mario Rui are both OUT as Napoli consider them out of the project.



Relationship broken with both players… they also want to leave but on their terms. pic.twitter.com/bLDYkm6RQy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2024

Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.