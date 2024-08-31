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Наполі виключив Осімхена із заявки на сезон Серії А

Олександр Булава — 31 серпня, 13:27
Наполі виключив Осімхена із заявки на сезон Серії А
Віктор Осімхен
Getty Images

Наполі не розраховує на нігерійського форварда Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

25-річного нападника виключили із заявки на сезон чемпіонату Італії. Також клуб не бачить у своєму проєкту Маріо Руї.

Обоє гравців хотіли б залишити Наполі, але виключно на своїх умовах.

Осімхен у минулому сезоні забив 17 голів та віддав 4 асисти за 32 матчі в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що у підписанні нігерійця зацікавлений Аль-Ахлі та лондонський Челсі.

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