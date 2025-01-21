Ми розчаровані: зірковий форвард Галатасарая прокоментував нічию з Динамо

Зірковий нападник Галатасарая Віктор Осімхен прокоментував нічийний результат у матчі з Динамо в 7 турі основного етапу Ліги Європи, висловивши думку, що його команда заслуговувала на більше.

Слова нігерійського нападника цитує пресслужба турецького клубу.

"Ми розчаровані. Ми думали, що заслуговуємо на більше. Ми повинні взяти на себе відповідальність як команда. Я думаю, що ми всі разом робили помилки. Також ми добре билися і забили голи. У нас дві нічиї поспіль. Тепер нам потрібно працювати і вчитися на своїх помилках. Ми повинні зосередитися на майбутніх матчах.



У деяких моментах нам потрібно краще розуміти один одного. Я часто переглядаю наші матчі, щоб побачити, кому я можу віддати пас, а від кого я можу отримати передачу. Сьогодні ми могли забити більше голів. Ми повинні вчитися на своїх помилках і ставати кращими", – наголосив Осімхен.