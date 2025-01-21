Динамо залишилось на останньому місці в турнірній таблиці Ліги Європи

У гостьовому матчі 7-го туру основного етапу Ліги Європи проти турецького Галатасарая (3:3) київське Динамо здобуло перше очко в цьогорічному розіграші другого за престижністю єврокубкового турніру.

Ба більше, команда Олександра Шовковського аж втричі вразила ворота суперників, що втричі більше, аніж у попередніх шести поєдинках разом узятих. Попри це, на турнірне становище нічийний результат майже не вплинув.

Динамо залишається на останньому місці в турнірній таблиці Ліги Європи. При цьому найближчі суперники, якими з двома очками в активі є французька Ніцца та латвійський РФШ, ще не грали свої матчі сьомого туру.

Нагадаємо, саме проти РФШ "біло-сині" зіграють 30 січня свій останній єврокубковий поєдинок у поточному сезоні. Кияни втратили шанси на вихід у плейоф ще у грудні 2024 року, після шостої поспіль поразки в турнірі.