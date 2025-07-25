Зірковий форвард Наполі переходить у Галатасарай – джерело

Трансферна сага зіркового форварда Віктора Осімхена з Наполі до Галатасарая наближається до завершення.

Про це інформує Фабріціо Романо.

Повідомляється, що клуби узгодили всі деталі угоди, і юристи завершують підготовку документів. Очікується, що трансфер буде офіційно оформлений уже на цих вихідних.

Нагадаємо, що у ЗМІ була інформація, що сторони погодилися розстрочити платежі: 40 млн євро Наполі отримає одразу після переходу форварда, а 35 млн євро до кінця року. Також в договір включать пункт, який заборонить Галатасараю продавати гравця італійським клубам протягом двох років.

Зазначимо, що Віктор Осімхен вже грав за турецький гранд. Він успішно провів сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди: в його активі 37 голів та 8 асистів у 41 матчі.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.