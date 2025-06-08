Осімхен відмовився переходити в Аль-Хіляль

Нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен відхилив пропозицію від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

🚨🚫 BREAKING: Victor Osimhen has rejected Al Hilal proposal.



Despite agreement club to club with Napoli for €75m fee, Osimhen says no to the Saudi Pro League club. ❌



Galatasaray will insist to sign him with race now open again. 👀 pic.twitter.com/XmUTcmfNxk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 8, 2025

Раніше Наполі та Аль-Хіляль вже досягли домовленості щодо трансферу, сума якого мала скласти 75 мільйонів євро. Проте сам Осімхен після тривалих роздумів вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, яка могла приносити йому 35 мільйонів євро на рік.

26-річний нігерієць хоче продовжити кар’єру в Європі. Найбільш імовірним варіантом на даний момент виглядає Галатасарай, де Осімхен провів сезон-2024/25 на правах оренди.

У 41 матчі за стамбульський клуб він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач. Контракт форварда із Наполі діє до літа 2026 року.