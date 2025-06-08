Осімхен відмовився переходити в Аль-Хіляль
Віктор Осімхен
IMAGO
Нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен відхилив пропозицію від Аль-Хіляля з Саудівської Аравії.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Раніше Наполі та Аль-Хіляль вже досягли домовленості щодо трансферу, сума якого мала скласти 75 мільйонів євро. Проте сам Осімхен після тривалих роздумів вирішив відхилити пропозицію із Саудівської Аравії, яка могла приносити йому 35 мільйонів євро на рік.
26-річний нігерієць хоче продовжити кар’єру в Європі. Найбільш імовірним варіантом на даний момент виглядає Галатасарай, де Осімхен провів сезон-2024/25 на правах оренди.
У 41 матчі за стамбульський клуб він забив 37 голів та віддав 8 результативних передач. Контракт форварда із Наполі діє до літа 2026 року.