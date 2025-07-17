Галатасарай завершує трансфер Осімхена – джерело

Турецький Галатасарай близький до завершення трансферу іменитого нападника Наполі Віктора Осімхена.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, сторони перебувають на завершальних етапах угоди після сьогоднішніх вдалих переговорів.

Сторони погодили розстрочити платежі: 40 млн євро Наполі отримає одразу після переходу форварда, а 35 млн євро до кінця року. Також в договір включать пункт, який заборонить Галатасараю продавати гравця італійським клубам протягом двох років.

Наразі клуби узгоджують гарантії виплати суми трансферу та пункт про продаж футболіста.

Нагадаємо, що Осімхен успішно провів сезон-2024/25 у Галатасараї на правах оренди: в його активі 37 голів та 8 асистів у 41 матчі.

Раніше Наполі відмовився продавати Осімхена в Галатасарай за 60 мільйонів євро, у той час як сам футболіст не захотів переїжджати до Саудівської Аравії.