Тренер Жирони пояснив поразку від Осасуни: Наші вінгери більше займалися обороною

Головний тренер Жирони Мічел Санчес висловився про поразку від Осасуни у рамках 29 туру іспанської Ла Ліги.

Його цитує Mundo Deportivo.

Наставник каталонського клубу наголосив на двох різних таймах у виконанні його підопічних та пояснив, чому його команда зазнала мінімального фіаско 1:0. Єдиний та переможний гол у складі Осасуни забив хорватський нападник Анте Будімір.

"У першому таймі суперник переважав нас і з м'ячем, і без нього. У другому ми виглядали краще, але цього не вистачило, щоб створити реальні моменти для атаки. Потрібно додавати. Наші вінгери більше займалися обороною, через що просувати м'яч уперед було складно. Коли суперник сильніший, треба шукати рішення, щоб змінити хід гри і залишатися конкурентними. Це не проблема виїзної гри – суперник просто був сильніший. Ми хотіли грати активніше з м'ячем, але не змогли створити достатньо моментів", – сказав Мічел.

Відзначимо, що участь у поєдинку взяли обидва українські легіонери Жирони Циганков та Ванат, які розпочали матч із перших секунд. Віктор відіграв 86 хвилин та запам'ятався жовтою карткою, тоді як Владислав провів одну зі своїх найгірших ігор в Іспанії. Нападник був замінений на 75-й хвилині зустрічі.

Ця поразка стала для команди Мічела вже 11-ю у поточному розіграші Ла Ліги. Жирона залишилась при своїх 34-х балах та посідає 13-те місце у турнірній таблиці іспанської першості.

Наступний матч клуб Циганкова та Ваната проведе 6 квітня, коли прийме Вільярреал. Початок – о 22:00 (за київським часом).