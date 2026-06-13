Динамо розпочало підготовку до нового сезону

Футболісти Динамо повернулися з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні кияни пройшли медичне обстеження, після цього команда у повному складі збереться на заміській клубній базі у Віті-Литовській, де проведе перше тренування.

Разом із футболістами основного складу обстеження проходили й кілька гравців юнацької команди, а також гравці, котрі повернулися з оренди й також вирушать на літній збір.

Вже у неділю, 14 червня, команда вирушить на навчально-тренувальний збір до Австрії, де проходитиме підготовку до матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, а також нового сезону чемпіонату та Кубка України.

Напередодні стало відомо, що захисник Динамо Костянтин Вівчаренко привернув увагу ще одного іспанського клубу. Також кияни хочуть повернути з оренди венесуельського форварда.