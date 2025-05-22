Л**но, а не сезон, – Гарначо висловив невдовлення Аморімом та натякнув на трансфер

Вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо натякнув на те, що його кар'єра на "Олд Траффорд" підходить до свого завершення.

Слова 20-річного аргентинця наводить ESPN.

Вчора, 21 травня, манкуніанці зазнали поразки у фіналі Ліги Європи від Тоттенгема з рахунком 0:1. Гарначо розпочав цей матч на лаві запасних та вийшов на поле на останні 20 хвилин.

Після гри футболіст не розумів, чому головний тренер МЮ Рубен Аморім надав йому так мало ігрового часу. І при цьому він натякнув, що, можливо, цього літа він змінить клубну прописку.

"Очевидно, що всім важко після цього сезону, який був л**ном: як через програш у фіналі, так і через те, що ми не перемогли нікого в лізі. Це правда. Це дуже важко. Ми спробуємо закінчити сезон і подивимося, що буде далі. Нам багато чого не вистачало. Коли ти не забиваєш голи, тобі завжди чогось не вистачає. Я зіграв усі матчі на шляху до фіналу, допоміг команді. І зіграти сьогодні лише 20 хвилин... Я не знаю. Спробую насолодитися літом і подивитися, що буде в наступному сезоні. Гра має вплив, але і сезон теж. Ситуація в клубі... Але я спробую насолодитися літом і подивитися, що буде далі", – сказав Гарначо.

У нинішньому сезоні Алехандро Гарначо взяв участь у 58 матчах, у яких відзначився 11 голами та 10 асистами.

Раніше капітан Манчестер Юнайтед Бруно Фернандеш розповів, за якої умови він залишить англійський колектив.