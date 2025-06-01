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Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Куньї

Олександр Булава — 1 червня 2025, 17:19
Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Куньї
Матеус Кунья
Getty images

Манчестер Юнайтед та Вулвергемптон домовилися щодо трансферу лідера "вовків" Матеуса Куньї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Представлення трансферу очікується після завершення реєстраційних процедур.

За інформацією ЗМІ, "вовкиотримають за свого футболіста 70 мільйонів фунтів, які "дияволи" будуть виплачувати трьома траншами. Контракт буде розраховано до літа 2030 року з можливістю автоматичного продовження ще на сезон.

Матеус Кунья провів 35 матчі за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 17 голів та віддав 6 гольові передачі.

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 55 млн євро.

Раніше стала відома доля Рубена Аморіма та Алехандро Гарначо в Манчестер Юнайтед.

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