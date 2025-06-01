Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Куньї

Манчестер Юнайтед та Вулвергемптон домовилися щодо трансферу лідера "вовків" Матеуса Куньї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Представлення трансферу очікується після завершення реєстраційних процедур.

За інформацією ЗМІ, "вовки" отримають за свого футболіста 70 мільйонів фунтів, які "дияволи" будуть виплачувати трьома траншами. Контракт буде розраховано до літа 2030 року з можливістю автоматичного продовження ще на сезон.

Матеус Кунья провів 35 матчі за Вулвергемптон у нинішньому сезоні, забив 17 голів та віддав 6 гольові передачі.

Портал Transfermarkt оцінює вінгера у 55 млн євро.

Раніше стала відома доля Рубена Аморіма та Алехандро Гарначо в Манчестер Юнайтед.