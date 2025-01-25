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Полісся – Яблонець: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Микола Дендак — 25 січня 2025, 13:30
Полісся – Яблонець: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Полісся

У суботу, 25 січня, житомирське Полісся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти чеського Яблонця.

Контрольна гра, яка стане для "вовків" другою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану житомирським Поліссям, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, у першому поєдинку на зборах житомирці мінімально програли Лехії. Раніше Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря.

LIVE трансляція Полісся товариський матч Яблонець Пряма трансляція

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