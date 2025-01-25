Полісся – Яблонець: онлайн відеотрансляція товариського матчу

У суботу, 25 січня, житомирське Полісся в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти чеського Яблонця.

Контрольна гра, яка стане для "вовків" другою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію, організовану житомирським Поліссям, у прямому етері на сайті "Чемпіон".

Нагадаємо, у першому поєдинку на зборах житомирці мінімально програли Лехії. Раніше Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря.