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Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря

Володимир Максименко — 18 січня 2025, 13:35
Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря
Олександр Костриця
Полісся

Житомирське Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря Олександра Костриці.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Контракт з 18-річним хавбеком підписано на три роки. Зазначимо, що Костриця є уродженцем Житомира, де й починав робити перші футбольні кроки.

Відповідно до свого віку та регламенту, Костриця зможе грати лише за Полісся-2 та команду U-19.

У системі "гірників" футболіст знаходився з 2020 року. За Шахтар U-19 Костриця зіграв загалом 9 матчів, п'ять з яких у Юнацькій лізі УЄФА.

Раніше Полісся оформило трансфер колишнього хавбека Динамо та Зорі.

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