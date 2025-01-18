Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря
Олександр Костриця
Полісся
Житомирське Полісся оголосило про підписання вихованця академії Шахтаря Олександра Костриці.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Контракт з 18-річним хавбеком підписано на три роки. Зазначимо, що Костриця є уродженцем Житомира, де й починав робити перші футбольні кроки.
Відповідно до свого віку та регламенту, Костриця зможе грати лише за Полісся-2 та команду U-19.
У системі "гірників" футболіст знаходився з 2020 року. За Шахтар U-19 Костриця зіграв загалом 9 матчів, п'ять з яких у Юнацькій лізі УЄФА.
Раніше Полісся оформило трансфер колишнього хавбека Динамо та Зорі.