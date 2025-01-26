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Металіст 1925 – ЮКСА: онлайн відеотрансляція товариського матчу

Микола Дендак — 26 січня 2025, 11:20
Металіст 1925 – ЮКСА: онлайн відеотрансляція товариського матчу
ФК Металіст 1925

У неділю, 26 січня, відбудеться товариський матч між претендентами на вихід в УПЛ Металістом 1925 та ЮКСА.

Контрольна гра розпочнеться о 15:00 за київським часом. Дивіться відеотрансляцію, організовану харківським клубом, у прямому етері сайт "Чемпіон".

У попередньому контрольному поєдинку Металіст 1925 розгромно поступився Лівому берегу.

Нагадаємо, напередодні завершилася довготривала сага з трансфером лідера Ворскли Іллі Крупського. Металіст 1925 оголосив про підписання захисника.

LIVE трансляція Металіст 1925 товариський матч ФК ЮКСА Пряма трансляція

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