Колишній бразильський легіонер Дніпра-1 приєднався до команди з Першої ліги

Бразильський опорний півзахисник Віктор Уго да Сілва Косту, більш відомий як Вітіньйо, став гравцем ЮКСИ.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Терміни чи фінансові деталі угоди в офіційній заяві не розголошуються, проте Transfermarkt стверджує, що гравець перейшов на правах вільного агента та підписав контракт до червня 2027 року.

Зауважимо, що Вітіньйо є вихованцем Атлетика Мінейру, хоч за першу команду клубу хавбек відіграв 2 матчі.

Влітку 2023 року бразильський футболіст перейшов на правах оренди до Дніпра-1, який тоді тренував Олександр Кучер. Він провів в українській команді пів року, за які встиг провести 8 поєдинків, у яких результативними діями не відзначався.

Зрештою Вітіньйо повернули до Атлетика, а потім його відправили в оренду до РФШ. Він покинув рідний клуб на початку цього року. Його останньою командою була Блуменау, яка виступає в другому дивізіоні чемпіонату штату Санта-Катарина в Бразилії.

У сезоні-25/26 бразилець провів на клубному рівні 17 матчів (0 результативних дій).

Нагадаємо, нещодавно ЮКСА підписала іншого ексгравця Дніпра-1 – нападника Олексія Хобленка.