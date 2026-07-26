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ЮКСА підписала екснападника Динамо

Олександр Булава — 26 липня 2026, 10:38
ЮКСА підписала екснападника Динамо

Колишній нападник Динамо та Дніпра-1 Олексій Хобленко став гравцем ФК ЮКСА.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах оренди, адже влітку гравець покинув одеський Чорноморець. Деталі угоди з 32-річним форвардом не розголошуються.

Минулого сезону футболіст відзначився 6 голами в 16 матчах за одеситів у чемпіонаті України в Першій лізі.

Форвард також виступав за ЛНЗ, Карпати, Кривбас, Левадію, Стабек, Дніпро-1, Динамо Брест, Лех, Говерлу, Динамо та ФК Полтава. Transfermarkt оцінює нападника у 250 тисяч євро.

Хобленко вже дебютував за ЮКСА в матчі проти Полісся-2 (2:2), де відзначився голом на 85-й хвилині зустрічі.

Напередодні ЮКСА оголосила про підписання контракту з 30-річним українським захисником Дмитром Махнєвим, який відбув дискваліфікацію за ставки.

Чемпіонат України, Перша ліга Олексій Хобленко ФК ЮКСА

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