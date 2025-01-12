Онлайн відеотрансляція товариського матчу Динамо Київ – Відзев
ФК Динамо
У понеділок, 13 січня, київське Динамо в межах навчально-тренувального збору в Туреччині проведе товариський матч проти польського Відзева.
Контрольна гра, яка стане для "біло-синіх" третьою на зимових закордонних зборах, розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Дивіться відеотрансляцію, організовану Динамо, у прямому етері на сайті "Чемпіон".
В першому спарингу на зимових зборах Динамо поступилося Магдебургу з другої Бундесліги, а в наступній грі з дублем Віталія Буяльського перемогло ФКСБ.
Нагадаємо, раніше Динамо оголосило про повернення Андрія Ярмоленка до повноцінних тренувань з командою.