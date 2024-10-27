Динамо Київ – Шахтар: онлайн відеотрансляція "Українського Класико"

У неділю, 27 жовтня, відбудеться "Українське Класико" – київське Динамо в межах Української Прем'єр-ліги прийматиме донецький Шахтар.

Центральний поєдинок 11-го туру УПЛ відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Дивіться відеотрансляцію поєдинку, організовану ФК Динамо, безкоштовно у прямому етері на Чемпіоні. Також наш сайт проведе текстовий онлайн зустрічі.

Цього тижня команди провели матчі у єврокубках. 22 жовтня Шахтар зазнав мінімальної поразки від англійського Арсенала, а підопічні Олександра Шовковського 24 жовтня поступилися італійській Ромі.