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Шахтар – Динамо Загреб: онлайн відеотрансляція першого спарингу "гірників"

Микола Дендак — 8 січня 2025, 18:08
Шахтар – Динамо Загреб: онлайн відеотрансляція першого спарингу гірників
ФК Шахтар

У четвер, 9 січня, відбудеться перший товариський матч донецького Шахтаря на навчально-тренувальних зборах в Туреччині. Суперником буде Динамо Загреб.

Дивіться відеотрансляцію гри, організовану Шахтарем, в прямому етері на сайті Чемпіон. Початок поєдинку запланований на 16:00 за київським часом.

Зазначимо, що у січні "гірники" проведуть ще два товариські поєдинки. Із розкладом матчі можна ознайомитися за цим посиланням.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що Шахтар купив захисника Ворскли та молодіжної збірної України.

У січні "гірники" спробують вийти в додатковий етап Ліги чемпіонів. Проте для цього клубу необхідно набрати щонайменше 4 бали в поєдинках проти Бреста (22 січня) та Боруссії Дортмунд (29 січня).

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