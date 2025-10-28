В очікуванні Класичного: онлайн-трансляція стартових матчів 1/8 фіналу Кубку України
Сьогодні, 28 жовтня, відбудуться стартові матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26.
У першій грі Чернігів прийматиме багатостраждальне Лісне. Команда Другої ліги має серйозні фінансові проблеми та перебуває на межі зняття з чемпіонату. Зустріч розпочнеться о 12:00.
Ще дві гри відбудуться о 14:30. Тернопільська Нива зустрінеться з лідером Першої ліги Буковиною, а вінницька Нива зіграє з Локомотивом. Усі поєдинки транслюватиме YouTube-канал "УПЛ ТБ".
12:00. Чернігів – Лісне
14:30. Буковина – Нива Тернопіль
14:30. Локомотив – Нива Вінниця
А вже у середу, 29 жовтня, на вболівальників чекатиме українське Класичне в 1/8 фіналу Кубку України. Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 18:00 київським часом.
Нагадаємо, напередодні Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар розібрався з Кудрівкою в УПЛ.