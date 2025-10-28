Українська правда
В очікуванні Класичного: онлайн-трансляція стартових матчів 1/8 фіналу Кубку України

Микола Дендак — 28 жовтня 2025, 08:35
Сьогодні, 28 жовтня, відбудуться стартові матчі 1/8 фіналу Кубку України з футболу сезону-2025/26.

У першій грі Чернігів прийматиме багатостраждальне Лісне. Команда Другої ліги має серйозні фінансові проблеми та перебуває на межі зняття з чемпіонату. Зустріч розпочнеться о 12:00.

Ще дві гри відбудуться о 14:30. Тернопільська Нива зустрінеться з лідером Першої ліги Буковиною, а вінницька Нива зіграє з Локомотивом. Усі поєдинки транслюватиме YouTube-канал "УПЛ ТБ".

Кубок України з футболу
1/8 фіналу, 28 жовтня

12:00. Чернігів – Лісне

14:30. Буковина – Нива Тернопіль

14:30. Локомотив – Нива Вінниця

А вже у середу, 29 жовтня, на вболівальників чекатиме українське Класичне в 1/8 фіналу Кубку України. Матч Динамо – Шахтар розпочнеться о 18:00 київським часом.

Нагадаємо, напередодні Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар розібрався з Кудрівкою в УПЛ.

