У клубу Гармаша та Рибалки серйозні проблеми: Лісне може невдовзі зникнути

Команда Другої ліги України ФК Лісне має серйозні проблеми з фінансуванням, працівникам та гравцям колективу не платять зарплати з початку чемпіонату.

Про це у коментарі Українському футболу повідомив головний тренер клубу Вадим Мельник.

Раніше стало відомо, що Лісне ризикує не зіграти гостьовий матч з Ужгородом у межах 14-го туру Групи A в першості Другої ліги. Наставник підтвердив ці слова, а також додав, що Лісне може не дотягнути навіть до кінця першого кола Другої ліги.

" На сто відсотків не можу поки ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але, скоріш за все, що не поїдемо. Немає фінансів. Гравці всі є, але ж ніхто не тренується. Команда не тренується зовсім. Ні гравці, ні тренери жодної зарплати не отримали від початку чемпіонату. Обіцяти-то обіцяють: потерпіть, потерпіть, але.

На минулу гру хлопці вийшли, дали час, думали, що щось порішають. Всі ж розуміють, що два рази на гру не вийдемо й усе – команду позбавлять професійного статусу. А як ми можемо дотягти до кінця першого кола? Не вийдемо проти Ужгорода, не вийдемо в наступному матчі та й все", – сказав Мельник.

Як відомо, у складі команди виступають колишні півзахисники Динамо та збірної України Сергій Рибалка та Денис Гармаш.

У турнірній таблиці Групи A Другої ліги Лісне посідає 4-ту позицію. Виїзний матч з Ужгородом заплановано на неділю, 19 жовтня.