У клубу Гармаша та Рибалки серйозні проблеми: Лісне може невдовзі зникнути
ФК Лісне
Команда Другої ліги України ФК Лісне має серйозні проблеми з фінансуванням, працівникам та гравцям колективу не платять зарплати з початку чемпіонату.
Про це у коментарі Українському футболу повідомив головний тренер клубу Вадим Мельник.
Раніше стало відомо, що Лісне ризикує не зіграти гостьовий матч з Ужгородом у межах 14-го туру Групи A в першості Другої ліги. Наставник підтвердив ці слова, а також додав, що Лісне може не дотягнути навіть до кінця першого кола Другої ліги.
"На сто відсотків не можу поки ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але, скоріш за все, що не поїдемо. Немає фінансів. Гравці всі є, але ж ніхто не тренується. Команда не тренується зовсім. Ні гравці, ні тренери жодної зарплати не отримали від початку чемпіонату. Обіцяти-то обіцяють: потерпіть, потерпіть, але.
На минулу гру хлопці вийшли, дали час, думали, що щось порішають. Всі ж розуміють, що два рази на гру не вийдемо й усе – команду позбавлять професійного статусу. А як ми можемо дотягти до кінця першого кола? Не вийдемо проти Ужгорода, не вийдемо в наступному матчі та й все", – сказав Мельник.
Як відомо, у складі команди виступають колишні півзахисники Динамо та збірної України Сергій Рибалка та Денис Гармаш.
У турнірній таблиці Групи A Другої ліги Лісне посідає 4-ту позицію. Виїзний матч з Ужгородом заплановано на неділю, 19 жовтня.