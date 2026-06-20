Нідерланди – Швеція: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок другого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Нідерландів і Швеції.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Роналда Кумана, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,70. Нічия – 4,25. Виграш скандинавів – 4,75.

Протистояння відбудеться 20 червня на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу F. Нідерландці в першому турі зіграли внічию з Японією, а шведи – розгромили Туніс.

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