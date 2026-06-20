Нідерланди та Швеція оголосили стартові склади на матч 2-го туру ЧС-2026 в групі F

У суботу, 20 червня, відбудеться матч другого туру чемпіонату світу-2026 із футболу між збірними Нідерландів і Швеції.

Команди оголосили стартові склади на протистояння, яке відбудеться о 20:00 за київським часом.

Гру на "Ен-Ер-Джі Стедіум" у Х'юстоні в Україні наживо покаже медіасервіс MEGOGO.

Нідерланди : Барт Вербрюгген, Вірджіл ван Дейк, Ян Паул ван Гекке, Міккі ван де Вен, Дензел Дюмфріс, Райан Гравенберх, Тиджані Рейндерс, Френкі де Йонг, Коді Гакпо, Доніелл Мален, Браян Броббі.

: Барт Вербрюгген, Вірджіл ван Дейк, Ян Паул ван Гекке, Міккі ван де Вен, Дензел Дюмфріс, Райан Гравенберх, Тиджані Рейндерс, Френкі де Йонг, Коді Гакпо, Доніелл Мален, Браян Броббі. Швеція: Крістоффер Нордфельдт, Густаф Лагербільке, Віктор Ліндельоф, Ісак Гін, Габріель Гудмундссон, Александр Бернгардссон, Беньямін Нюгрен, Єспер Карлстрем, Ясін Айярі, Александер Ісак, Віктор Дьокереш.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Нідерланди – Швеція за цим посиланням.

Нагадаємо, у стартовому турі Швеція перемогла Туніс, а Нідерланди втратили перемогу над Японією.