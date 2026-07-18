Франція та Англія оголосили стартові склади на матч за "бронзу" ЧС-2026

У неділю, 19 липня, відбудеться поєдинок за третє місце на чемпіонаті світу-2026 із футболу між збірними Франції та Англії.

Команди вже назвали стартові склади на протистояння, яке відбудеться на "Хард Рок Стедіум" у Маямі, початок о 00:00 за київським часом.

Франція : Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Ернандес, Шеркі, Рабьо, Дуе, Заїр-Емері, Олісе, Мбаппе

: Меньян, Гюсто, Конате, Лакруа, Ернандес, Шеркі, Рабьо, Дуе, Заїр-Емері, Олісе, Мбаппе Англія: Гендерсон, Куанса, Конса Спенс, Гехі, Роджерс, Райс, Езе, Сака, Рашфорд, Тоні

Une dernière bataille. Un dernier objectif. 🥉👊



Voici les 11 Bleus qui débuteront la petite finale face à l’Angleterre 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



23h00 sur M6 & beIN SPORTS 1 📺#FRAANG | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/r9mkEWbG9p — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 18, 2026

Our XI to face France 💪 pic.twitter.com/UexpADmHPr — England (@England) July 18, 2026

Наживо в Україні поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Франція – Англія за цим посиланням.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є підопічні Дідює Дешама, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,93. Нічия – 3,80. Виграш "трьох левів" – 3,80.

Здобуття третього місця "Ле Бльо" з урахуванням додаткового часу та серії пенальті – 1,48. На те, що команда Томаса Тухеля стане бронзовим призером – 2,60.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу "Ле Бльо" поступились Іспанії (0:2). Підопічні Томаса Тухеля на останніх хвилинах втратили перевагу та програли Аргентині (1:2).

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