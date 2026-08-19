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Діназ – Фенікс-Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 1/32 фіналу Кубку України

Денис Шаховець — 19 серпня 2026, 15:05
Діназ – Фенікс-Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 1/32 фіналу Кубку України
ФК Фенікс-Маріуполь

У четвер, 20 серпня, відбудеться перший матч 1/32 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

На 12:00 запланований поєдинок, у якому перепустку до 1/16 фіналу розіграють вишгородський Діназ та Фенікс-Маріуполь.

Дивіться пряму трансляцію матчу, організовану УПЛ ТБ, на "Чемпіоні".

Зауважимо, що всі стадії турніру проходять за одноматчевою системою, як і всі попередні роки. 12 клубів УПЛ та 6 аматорських команд (Маяк, Олімпія, Вільхівці, То4ка, Рокита та Агротех) напряму потрапили до 1/32 фіналу.

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