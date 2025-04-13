Вулвергемптон переміг Тоттенгем, Челсі не зумів здолати Іпсвіч в АПЛ

Сьогодні, 13 квітня, відбулися матчі 32 туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Найбільша сенсація сталася у протистоянні Іпсвіча, який посідає 18 сходинку, з Челсі, що йде на 6 місці. "Пенсіонери" неочікувано втратили бали, зігравши внічию 2:2. При тому Челсі по ходу зустрічі програвав 0:2, але зумів відігратися у другому таймі.

Також Ліверпуль продовжує свою ходу за чемпіонством. Цього разу "червоні" переграли Вест Гем з рахунком 2:1. На голи Луїса Діаса та ван Дейка "молотобійці" відповіли лише раз за допомогою автоголу Робертсона.

Тоттенгем, який провалює поточний сезон, продовжує своє падіння. Цього разу "шпори" без шансів поступилися Вулвергемптону, який посідає 16 місце. "Вовки"відстають від Тоттенгема лише на 2 очки.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

32 тур, 13 квітня

Вулвергемптон – Тоттенгем 4:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Аїт-Нурі, 2:0 – 38 Спенс (а.г.), 2:1 – 59 Тель, 3:1 – 64 Ларсен, 3:2 – 85 Рішарлісон, 4:2 – 86 Кунья

Челсі – Іпсвіч 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 19 Енкісо, 0:2 – 31 Джонсон, 1:2 – 46 Туанзебе (а.г.), 2:2 – 79 Санчо

Ліверпуль – Вест Гем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 18 Діас, 1:1 – 86 Робертсон (а.г.), 2:1 – 89 ван Дейк

Також сьогодні відбудеться матч між Ньюкаслом та Манчестер Юнайтед. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Турнірна таблиця АПЛ

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Нагадаємо, напередодні Віталій Миколенко з Евертоном перемогли Ноттінгем Форест, також Арсенал з Олександром Зінченком зіграв унічию з Брентфордом Єгора Ярмолюка.