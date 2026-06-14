Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Екстренер Манчестер Юнайтед готовий прийняти умови Мілана

Олександр Булава — 14 червня 2026, 11:44
Екстренер Манчестер Юнайтед готовий прийняти умови Мілана
Рубен Аморім
Getty Images

Колишній наставник Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім близький до призначення на посаду головного тренера Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

41-річний фахівець готовий прийняти умови "россонері". Йдеться про 2-річний контракт з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначається, що Аморім хоче отримати цю посаду, і чекає на схвалення з боку італійського клубу.

Альтернативним варіантом для Мілана є Маттіас Яйсслі. Також клуб розглядав кандидатуру Олівера Гласнера.

Нагадаємо, Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Рубен Аморім

Рубен Аморім

Колишній тренер Манчестер Юнайтед може очолити Мілан: відомі умови контракту
Мілан проведе переговори з екстренером Манчестер Юнайтед
Бенфіка визначилися із двома кандидатами на заміну Моурінью
Магвайр: Коли Рубен Аморім був у клубі, шанси на перемогу були 50 на 50
Схема, мабуть, мала вплив: Магвайр оцінив роботу Аморіма в Манчестер Юнайтед

Останні новини