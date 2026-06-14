Екстренер Манчестер Юнайтед готовий прийняти умови Мілана

Колишній наставник Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім близький до призначення на посаду головного тренера Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

41-річний фахівець готовий прийняти умови "россонері". Йдеться про 2-річний контракт з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначається, що Аморім хоче отримати цю посаду, і чекає на схвалення з боку італійського клубу.

Альтернативним варіантом для Мілана є Маттіас Яйсслі. Також клуб розглядав кандидатуру Олівера Гласнера.

Нагадаємо, Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.