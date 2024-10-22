Челсі та Ліверпуль зацікавились найкращим бомбардиром Бундесліги

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш зацікавив клуби Англійської Прем'єр-ліги завдяки своїй неймовірній формі на початку сезону.

Про це повідомляє TeamTal.

25-річний єгиптянин потрапив у сферу інтересів Ліверпуля та Челсі. Деталі потенційної угоди наразі невідомі.

Німецький клуб своєю чергою хоче зберегти форварда та готовий запропонувати йому покращені умови контракту без фіксованої суми викупу.

На рахунку Маршуша 9 голів та 4 асисти у 7 матчах. Наразі очолює бомбардирську гонку Бундесліги, а також є лідером за кількістю гольових дій у п'ятірці найкращих чемпіонатів на старті сезону-2024/25.

Напередодні форварда визнали найкращим гравцем вересня у чемпіонаті Німеччини.