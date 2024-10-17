Бундесліга назвала найкращого гравця місяця

Нападник франкфуртського Айнтрахта Омар Мармуш визнаний найкращим гравцем вересня у німецькій Бундеслізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У голосуванні єгиптянин випередив Гаррі Кейна (Баварія), Флоріана Вірца (Баєр), Максиміліана Міттельштедта (Штутгарт), Майкла Олісе (Баварія) і Вінченцо Гріфо (Фрайбург).

На рахунку Маршуша 5 голів у 3 матчах чемпіонату Німеччини. Наразі очолює бомбардирську гонку Бундесліги, а також є лідером за кількістю гольових дій у п'ятірці найкращих чемпіонатів на старті сезону-2024/25 (ділить першу позицію з Робертом Левандовським – 12 голів+асистів).

Раніше повідомлялося, що нападником цікавиться англійський Ліверпуль.