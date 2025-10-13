Зірковий гравець Барселони ризикує пропустити матч проти Реала
Дані Ольмо
Getty Images
Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала, який відбудеться 26 жовтня. Причиною є травма, яку отримав гравець.
Про пошкодження повідомляє пресслужба клубу.
"Дані Ольмо отримав травму малогомілкової кістки лівої ноги, але сполучні тканини не пошкоджені. Час його одужання залежатиме від того, як розвиватиметься травма", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Дані Ольмо став гравцем Барселони у серпні 2024 року. У поточному сезоні на рахунку півзахисника один гол та дві результативні передачі за десять поєдинків.
Раніше повідомлялося, що Барселона має наміри попрощатися з польськими форвардом Робертом Левандовським.