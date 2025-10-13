Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Зірковий гравець Барселони ризикує пропустити матч проти Реала

Микола Дендак — 13 жовтня 2025, 16:42
Зірковий гравець Барселони ризикує пропустити матч проти Реала
Дані Ольмо
Getty Images

Півзахисник каталонської Барселони Дані Ольмо може не зіграти в найближчому Ель Класико проти мадридського Реала, який відбудеться 26 жовтня. Причиною є травма, яку отримав гравець.

Про пошкодження повідомляє пресслужба клубу.

"Дані Ольмо отримав травму малогомілкової кістки лівої ноги, але сполучні тканини не пошкоджені. Час його одужання залежатиме від того, як розвиватиметься травма", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дані Ольмо став гравцем Барселони у серпні 2024 року. У поточному сезоні на рахунку півзахисника один гол та дві результативні передачі за десять поєдинків.

Раніше повідомлялося, що Барселона має наміри попрощатися з польськими форвардом Робертом Левандовським.

Барселона Реал Мадрид травма Дані Ольмо

Дані Ольмо

Барселона завдяки Ольмо здолала Мальорку та відірвалася від Реала в Ла Лізі
Ла Ліга подала скаргу на Барселону через реєстрацію Ольмо
Ла Ліга: У Барселони ніколи не було фінансових можливостей та прав реєструвати Ольмо та Віктора
Стало відомо, на скільки вилетів один з лідерів Барселони
Президент Реала допоміг Барселоні вирішити проблему з реєстрацією Дані Ольмо – джерело

Останні новини