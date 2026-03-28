Барселона може обміняти Ольмо або Торреса на захисника Інтера – ЗМІ

Каталонська Барселона розглядає можливість обміну своїх гравців Дані Ольмо або Феррана Торреса на захисника італійського Інтера Алессандро Бастоні.

Про це повідомляє Calciomercato.

Головний тренер "синьо-гранатових" Ганс-Дітер Флік визначив італійця пріоритетною ціллю для підсилення захисту. Проте "нерадзуррі" має намір зберегти футболіста та продовжити його контракт, але може погодитися на продаж за суму понад 80 мільйонів євро.

Зауважимо, у поточному сезоні Бастоні провів за міланців 35 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи та віддав 6 результативних передач.

Щоб знизити фінансові вимоги, Барселона готова включити в угоду своїх футболістів. Міланський клуб цікавиться півзахисником Ольмо, оціненим у 50 мільйонів євро, який у 38 матчах сезону відзначився 8 голами та 7 асистами.

Альтернативним варіантом є нападник Торрес, контракт якого завершується через рік. На рахунку іспанця 16 голів та 1 результативна передача у 40 поєдинках.

Також Інтер виявляв інтерес до захисника Жерара Мартіна, але Барселона наклала вето на його продаж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голкіпер мадридського Реала та збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у міланському клубі.