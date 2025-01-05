Мілан спробує тимчасово орендувати у Барселони Ольмо

Півзахисник Барселони Дані Ольмо другу частину сезону може провести в Мілані.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

За даними джерела, італійський клуб запропонував іспанцю 6-місячний контракт, у якому буде прописана опція, завдяки якій той влітку зможе повернутися до Барселони.

Зазначається, що такий трансфер дозволить Мілану підсилитись, а Барселоні за цей проміжок часу знайти вихід із ситуації, яка склалась після відмови реєструвати Ольмо на другу частину сезону в якості гравця "блаугранас".

Раніше повідомлялося, що справа щодо реєстрації футболістів Барселони Дані Ольмо та Пау Віктора буде перенаправлена до суду.

Зазначається, що керівництво каталонського клубу не згодне з рішенням Ла Ліги та Федерації футболу Іспанії, які напередодні відмовили клубу в реєстрації гравців на другу частину сезону-2024/25.