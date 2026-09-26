Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Румменігге закликав Баварію запропонувати Олісе новий контракт

Олексій Мурзак — 26 вересня 2026, 22:54
Румменігге закликав Баварію запропонувати Олісе новий контракт
Майкл Олісе
Getty Images

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге вважає, що клубу варто обговорити продовження контракту з вінгером Майклом Олісе.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Контракт Олісе діє до 2029 року. У певний момент клубу доведеться сісти з ним за стіл переговорів і зробити належну пропозицію. На своїй позиції він винятковий", – сказав Румменігге.

Олісе перейшов до Баварії з Крістал Пелас у липні 2024 року. Його чинна угода розрахована до 30 червня 2029-го.

За час виступів за Баварію він провів 114 матчів, забив 50 голів і віддав 52 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 150 млн євро

Напередодні повідомлялося, що Баварія вивчає можливість підписання півзахисника Барселони Дані Ольмо під час зимового трансферного вікна.

Майкл Олісе Баварія Мюнхен

Майкл Олісе

Олісе встановив рекорд збірної Франції за асистами за рік
У компанії дівчат на яхті: зірка збірної Франції відірвався на відпочинку після гучного скандалу
Найкращий асистент ЧС-2026 шокував фанатів: Олісе після Мундіалю зіграв у футбол просто в шкарпетках
Колишня дівчина зірки збірної Франції заявила, що футболіст не бачиться з донькою та не хоче платити аліменти
Зірка збірної Франції став найкращим асистентом на ЧС-2026

Останні новини