Румменігге закликав Баварію запропонувати Олісе новий контракт

Член наглядової ради Баварії Карл-Гайнц Румменігге вважає, що клубу варто обговорити продовження контракту з вінгером Майклом Олісе.

Його слова наводить інсайдер Фабріціо Романо.

"Контракт Олісе діє до 2029 року. У певний момент клубу доведеться сісти з ним за стіл переговорів і зробити належну пропозицію. На своїй позиції він винятковий", – сказав Румменігге.

Олісе перейшов до Баварії з Крістал Пелас у липні 2024 року. Його чинна угода розрахована до 30 червня 2029-го.

За час виступів за Баварію він провів 114 матчів, забив 50 голів і віддав 52 результативні передачі. За оцінкою Transfermarkt, його трансферна вартість становить 150 млн євро

Напередодні повідомлялося, що Баварія вивчає можливість підписання півзахисника Барселони Дані Ольмо під час зимового трансферного вікна.