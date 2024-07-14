Олімпійська збірна України зіграє проти Єгипту перед Іграми-2024

Олімпійська збірна України зіграє спаринг з Єгиптом перед стартом Ігор-2024 у Парижі.

Контрольний матч розпочнеться на одному з полів Plaine des Sports в аквітанському містечку Сен-Поль-ле-Дакс. Початок — о 19:00 за київським часом.

На Олімпійських іграх "синьо-жовті" зіграють в одній групі з Аргентиною, Марокко та Іраком. Дві найкращі команди вийдуть у плейоф. Перший матч на Іграх-2024 Україна проведе 24 липня проти Іраку.

Напередодні головний тренер Руслан Ротань оголосив заявку України на ОІ. Наш сайт розібрав, у якому складі українська команда гратиме на Олімпіаді.