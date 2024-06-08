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Олімпійська збірна України визначилась зі складом на матч проти Панами U-23

Микола Дендак — 8 червня, 17:32
Олімпійська збірна України визначилась зі складом на матч проти Панами U-23

Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на третій матч міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції проти Панами U-23.

Стартовий склад

Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаєв, Михайленко, Кучерявий, Сігєєв, Синчук, Волошин, Краснопір.

Запасні: Фесюн, Єрмаков, Крупський, Шостак, Сікан, Федор, Ярмолюк, Батагов, Велетень, Рубчинський, Хлань, Мартинюк.

Початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.

Наразі Україна посідає перше місце в групі B з 6 очками в активі. Зазначимо, що переможці двох груп зіграють у фіналі турніру.

Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), а в другому поєдинку не залишили шансів для Італії (4:0).
Олімпійська збірна України з футболу

Олімпійська збірна України з футболу

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