Олімпійська збірна України визначилась зі складом на матч проти Панами U-23
Олімпійська збірна України з футболу оголосила стартовий склад на третій матч міжнародного турніру Tournoi Maurice Revello у Франції проти Панами U-23.
Стартовий склад
Нещерет, Брагару, Павлюк, Михавко, Драмбаєв, Михайленко, Кучерявий, Сігєєв, Синчук, Волошин, Краснопір.
Запасні: Фесюн, Єрмаков, Крупський, Шостак, Сікан, Федор, Ярмолюк, Батагов, Велетень, Рубчинський, Хлань, Мартинюк.
Початок зустрічі — о 18:30 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на ютуб-каналі Української асоціації футболу.
Наразі Україна посідає перше місце в групі B з 6 очками в активі. Зазначимо, що переможці двох груп зіграють у фіналі турніру.
Нагадаємо, у першому турі підопічні Руслана Ротаня обіграли Індонезію (3:0), а в другому поєдинку не залишили шансів для Італії (4:0).