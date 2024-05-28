До табору олімпійської збірної поїхав гравець, якого не було в резервному списку
23-річний центральний захисник латвійської Валмієри Роман Якуба, який на правах оренди виступає за польську Пущу, отримав виклик в олімпійську збірну України.
Про це повідомляє пресслужба Пущі.
У цьому сезоні українець зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.
Він доєднається до команди на міжнародному товариському турнірі у Франції. На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.
Цей турнір буде генеральною репетицією Олімпіади-2024, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня у Франції. На груповому етапі Україні протистоятимуть Аргентина, Ірак та Марокко.
Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.