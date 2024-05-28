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До табору олімпійської збірної поїхав гравець, якого не було в резервному списку

Микола Дендак — 28 травня, 23:59
До табору олімпійської збірної поїхав гравець, якого не було в резервному списку

23-річний центральний захисник латвійської Валмієри Роман Якуба, який на правах оренди виступає за польську Пущу, отримав виклик в олімпійську збірну України.

Про це повідомляє пресслужба Пущі.

У цьому сезоні українець зіграв 35 матчів у всіх турнірах, забив 4 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Він доєднається до команди на міжнародному товариському турнірі у Франції. На груповому етапі команда Руслана Ротаня зіграє проти Індонезії, Італії, Панами та Японії. Із заявкою "жовто-синіх" можна ознайомитися за цим посиланням.

Цей турнір буде генеральною репетицією Олімпіади-2024, яка відбудеться з 24 липня до 10 серпня у Франції. На груповому етапі Україні протистоятимуть Аргентина, Ірак та Марокко.

Нагадаємо, раніше Рух не відпустив 5 гравців до складу олімпійської збірної. Головний тренер львівської команди Віталій Пономарьов прокоментував це рішення.

Олімпіада-2024 Олімпійська збірна України з футболу

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