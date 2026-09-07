Яремчук вперше у новому сезоні потрапив до заявки Олімпіакоса на офіційний матч
Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук вперше у новому сезоні потрапив до заявки команди на офіційний матч.
Про це повідомила пресслужба грецького клубу.
Форвард матиме шанс зіграти у матчі другого туру групової стадії Кубку Греції з Волосом, адже основний нападник клубу Ель-Каабі отримав важку травму та вибув на тривалий термін.
Матч Олімпіакос – Волос відбудеться 8 вересня. Початок о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що в нинішньому сезоні українець не провів за Олімпіакос жодного матчу.
Нагадаємо, Яречмук не входить у плани головного тренера Хосе Луїса Менділібара, який навіть не включив українця в заявку на Лігу Європи.
Нещодавно грецький клуб отримав пропозицію від АЕЛа, проте Роман відмовився переходити в чемпіонат Кіпру.